Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске

В Красноярске 53-летняя женщина избила свою внучку в лифте с такой силой, что ребенок упал. Видео произошедшего зафиксировали камеры наблюдения.

Женщина утверждает, что прибегла к такому методу воспитания, так как девочка капризничала. При этом она подтвердила, что несколько раз ударила внучку.

«Она немножко устроила истерику, не стала успокаиваться. Не знаю, как среагировала, просто это, потеряла управление над собой», — передает слова россиянки телеканал «360».

По словам женщины, она уже раскаивается за содеянное.

Также выяснилось, что девочка и женщина не жили в этом доме, а, вероятно, приезжали кому-то в гости. В настоящее время СК уже возбудил уголовное дело о побоях.

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