Четыре человека погибли в Забайкалье, спасая тонущую девочку

На реке Онон в Забайкалье погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел во время отдыха на берегу реки компании родственников, среди которых была девочка.

Девочка попала в водоворот и начала тонуть. Тогда взрослые бросились в воду спасать ее. К ним присоединись трое рыбаков. В девочку спасти удалось, однако четверо взрослых — 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет — утонули.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.