Разлив нефтепродуктов произошел в бухте Нагаева на Колыме

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил местным властям совместно с Роспотребнадзором провести проверку в связи с появлением в бухте Нагаева нефтяного пятна неизвестного происхождения. Об этом глава Колымы сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в бухте Нагаева у мыса Чирикова по неизвестным причинам образовалось пятно нефтепродуктов, опасных для морских обитателей и птиц.

По словам Носова, сейчас власти региона рассматривают две версии произошедшего. Они предполагают, что выброс мог произойти либо из затонувших когда-то кораблей, либо из проходивших мимо.

Площадь разлива пока не уточняется.

По информации областных властей, в бухте Нагаева в Магадане затоплено 12 судов.

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