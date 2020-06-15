В Турции зафиксирован месячный максимум выявленных случаев COVID-19

В Турции за сутки зафиксировали 1 592 новых заболевших COVID-19, это максимальное число новых случаев заражения в стране с 16 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление руководства минздрава страны.

«Сегодня выявлены 1592 новых случая, всего заразившихся — 179 831. Мы потеряли сегодня 18 пациентов, всего умерших — 4825», — заявили в министерстве.

Всего с начала пандемии в Турции от коронавируса излечились 152 364 пациента, за последние сутки — 947.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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