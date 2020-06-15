За сутки в Италии скончалось рекордно низкое число пациентов с COVID-19 с марта

В Италии за сутки жертвами нового типа коронавируса COVID-19 стали 26 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Этот показатель стал самым низким с марта 2020 года.

Общее число летальных исходов в стране поднялось до 34 371 человека.

Кроме того, положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили 303 гражданина, общее число выявленных за время пандемии случаев возросло до 237 290 пациентов.

При этом излечились от заболевания 177 010 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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