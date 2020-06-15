СК завел уголовное дело по факту нападения на полицейских в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов по факту стрельбы на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — сообщили агентству в Главном следственном управлении СК по Москве.

Ранее возле гостиницы «Салют» на юге столицы произошла перестрелка при попытке сотрудников ГИБДД проверить документы у таксиста. Мужчина ранил двух сотрудников ГИБДД. Они находятся в тяжелом состоянии.

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