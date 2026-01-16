Размер шрифта
Тимошенко предсказала конец украинской государственности

Тимошенко: независимой Украине осталось жить пять лет
РИА «Новости»

Ближайшие пять лет могут стать последними в истории независимой Украины. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает украинское издание УНИАН.

«У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет», — сказала она.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат «Батькивщины», а также глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Тимошенко оказалась ненужной американцам, поэтому было решено «зарыть ее карту», используя коррупционный скандал. Политик обратил внимание, что партия «Батькивщина» в последние годы ослабла на фоне «передового отряда нациков» из «Слуги народа».

Ранее на Украине раскрыли, кто «слил» Тимошенко.

