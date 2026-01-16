Президент Ирана назвал Путину причастных к дестабилизации в Республике

Пезешкиан заявил, что Израиль и США причастны к дестабилизации в Республике

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Израиль и США причастны к дестабилизации ситуации в Республике. Об этом пишет агентство Tasnim.

«Прямая вовлеченность США и сионистского режима (имеется в виду Израиля — прим. ред.) в последние события в Иране очевидна», — сказал Пезешкиан.

16 января Путин также поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

До этого российский президент подтвердил готовность Москвы и дальше предпринимать посреднические усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, РФ готова содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств.

6 января израильская государственная компания Kan со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху обратился к Путину с просьбой передать Ирану послание о том, что Израиль не планирует нападать на Исламскую Республику. В материале уточнялось, что премьер-министр Израиля опасается, что Иран может нанести превентивный удар, пытаясь предотвратить возможную атаку.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН рассказал об обстановке в Иране.