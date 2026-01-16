Участник СВО рассказал о неожиданной встрече с диким животным

Российский военнослужащий поделился воспоминаниями о необычной встрече в зоне специальной военной операции. Его рассказ опубликовал телеканал «360» в Telegram.

По словам бойца, до отправки на фронт он работал на промышленном предприятии. После начала СВО мужчина добровольно пошел служить и был направлен на Херсонское направление. Он отметил, что условия быта на передовой были тяжелыми — военнослужащие спали вплотную друг к другу.

Однажды неподалеку от Энергодара военный впервые в жизни увидел дикого кабана. Он рассказал, что столкнулся с животным и от неожиданности бросился в одну сторону, тогда как кабан устремился в противоположную.

Другой российский военный рассказал, как выжил на СВО благодаря подарку своей матери. Мать бойца в самом начале его службы, два года назад, подарила ему бронежилет — именно он спас мужчину от взрыва снаряда, который разорвался прямо за его спиной. На фото видно, что несколько слоев бронежилета оказались повреждены, однако военный остался жив.

