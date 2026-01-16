Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

Участник СВО рассказал о неожиданной встрече с диким животным

«360»: российский боец вспомнил, как столкнулся с кабаном под Энергодаром
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Российский военнослужащий поделился воспоминаниями о необычной встрече в зоне специальной военной операции. Его рассказ опубликовал телеканал «360» в Telegram.

По словам бойца, до отправки на фронт он работал на промышленном предприятии. После начала СВО мужчина добровольно пошел служить и был направлен на Херсонское направление. Он отметил, что условия быта на передовой были тяжелыми — военнослужащие спали вплотную друг к другу.

Однажды неподалеку от Энергодара военный впервые в жизни увидел дикого кабана. Он рассказал, что столкнулся с животным и от неожиданности бросился в одну сторону, тогда как кабан устремился в противоположную.

Другой российский военный рассказал, как выжил на СВО благодаря подарку своей матери. Мать бойца в самом начале его службы, два года назад, подарила ему бронежилет — именно он спас мужчину от взрыва снаряда, который разорвался прямо за его спиной. На фото видно, что несколько слоев бронежилета оказались повреждены, однако военный остался жив.

Ранее рюкзак и ловкий маневр спасли российского разведчика от дрона-камикадзе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638251_rnd_8",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+