В России создали биочернила с секретомом стволовых клеток для регенерации тканей

Исследователи Сеченовского Университета разработали биочернила на основе гидрогеля, обогащенного секретомом мезенхимных стволовых клеток (МСК). Новый материал стимулирует миграцию клеток и помогает регулировать воспаление, что делает его перспективным для тканевой инженерии и регенеративной медицины. Результаты работы были представлены на конференции Международного общества тканевой инженерии и регенеративной медицины в Китае — одном из ключевых форумов Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Мезенхимные стволовые клетки известны своим высоким регенеративным и иммуномодулирующим потенциалом. Однако их прямое применение в терапии связано со сложными и дорогостоящими процедурами культивирования, хранения и транспортировки. Поэтому все больше внимания ученые уделяют секретому МСК — комплексу биологически активных веществ, которые клетки выделяют в процессе роста. В него входят цитокины, факторы роста и внеклеточные везикулы, способные запускать восстановительные процессы без введения самих клеток.

Проблема заключается в том, что состав секретома сильно зависит от условий культивирования, а единых протоколов его получения до сих пор не существует. Как пояснила научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Настасья Кошелева, команда проанализировала секретом МСК из разных источников при различных условиях выращивания и разработала способ получения варианта с выраженной биологической активностью.

«Инкапсуляция секретома в биосовместимый гидрогель позволяет сохранить активность его компонентов и обеспечить воспроизводимость результата, что критически важно для будущего клинического применения», — отметила исследовательница.

Разработанный гидрогель стал основой биочернил, предназначенных для биофабрикации тканеинженерных конструкций. В ближайших планах учёных — создание тканей сложного пародонтального комплекса. Такой подход может быть востребован в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерство науки и высшего образования РФ и является частью масштабного проекта Сеченовского университета по разработке технологий «органов на заказ». Ранее в рамках этой программы ученые получали первичные культуры клеток ротовой полости, создавали органоиды и разрабатывали персонализированные коллагеновые мембраны для регенерации тканей. Новый гидрогель расширяет линейку биочернил, предлагая стандартизированный и удобный способ доставки биологически активных компонентов.

Исследователи подчеркнули, что такие решения приближают практическое внедрение тканевой инженерии и делают регенеративную медицину более доступной и воспроизводимой в клинической практике.

