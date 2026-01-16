В Саратове ввели ограничения на работу аэропорта

Аэропорт Гагарин в Саратове приостановил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в заявлении, опубликованном в 14:33 мск.

Утром 16 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны. В Белгородской области сбили 44 дрона, в Рязанской области — 22, в Ростовской и Воронежской областях — по 11. Еще семь целей нейтрализовали в Курской области, по четыре — в Волгоградской и Тульской областях. По одному БПЛА ликвидировали в Орловской и Липецкой областях, а также в воздушном пространстве Крыма.

14 января в аэропорту Краснодара задержали рейс в Москву из-за угрозы атаки беспилотников. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», пассажиры ждали отправления как минимум 17 часов. При этом людям в течение шести часов не предоставляли никакой информации о переносе рейса.

Ранее на сайте «Авито» появилось объявление о продаже московского аэропорта Домодедово.