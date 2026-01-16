Размер шрифта
В Ставропольском крае вынесли приговор еще двум участникам беспорядков в Махачкале

Суд вынес приговор еще двум участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Георгиевский городской суд Ставропольского края приговорил еще двух участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к 8,5 и 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

Подсудимые признаны виновными по ч. 3 ст. 263.1 УК РФ.

Следствие установило, что 29 октября 2023 года Анварбек Атаев и Рабадан Раджабов в аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к израильским гражданам, отказываясь выполнять требования правоохранителей, приняли участие в беспорядках, которые сопровождались насилием и уничтожением имущества.

В октябре 2023 года на фоне войны в Газе разъяренная толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы, чтобы найти евреев среди пассажиров самолета из Тель-Авива. Дебоширы свободно ходили по помещениям терминала, а также смогли пройти на взлетное поле. Сумма ущерба от их действий превысила 24 млн рублей, за участие в беспорядках были осуждены более 100 человек, в том числе на сроки от 4,5 до 10,5 года.

В декабре 2025 года Ставропольском крае осудили участника беспорядков. Суд приговорил его к 7,5 года колонии общего режима.

Ранее свидетель рассказал подробности беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году.

