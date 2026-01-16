В Германии увидели угрозу существованию НАТО в политике Трампа

Большинство жителей ФРГ опасаются, что политика президента США Дональда Трампа несет угрозу дальнейшему существованию Североатлантического альянса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Politbarometer телеканала ZDF.

По данным опроса, 78% немцев видят угрозу существованию НАТО в политическом курсе американского лидера. При этом свое несогласие с этим выразили 18% респондентов.

Кроме того, 69% опрошенных настаивают на том, что Евросоюз (ЕС) должен осуждать вмешательство США во внутреннюю политику других государств с применением военной силы, и всего 22% являются сторонниками нейтральной позиции ЕС.

Опрос проводился в период с 13 по 15 января, в нем приняли участие 1245 немцев, обладающих в силу возраста избирательным правом. Отмечается, что погрешность исследования варьируется в пределах от двух до трех процентных пунктов.

До этого издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов писало, что в ЕС ведется дискуссия о возможном ответе США в Гренландии, однако европейские страны не решаются открыто противостоять Трампу по вопросу Гренландии в связи с ролью, которую Вашингтон играет в гарантиях безопасности для Украины.

По данным газеты, в настоящий момент рассматриваются следующие варианты реагирования: затягивание, лоббирование точки зрения Европы в кругах Республиканской партии, отправка на остров европейских военных и информационная кампания в США. Отмечалось, что самым радикальным вариантом является прекращение поддержки военного присутствия Штатов в Гренландии.

Ранее Минфин Франции предупредил США об экономических последствиях захвата Гренландии.