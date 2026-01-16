Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

В Германии увидели угрозу существованию НАТО в политике Трампа

ZDF: 78% опрошенных немцев боится, что политика Трампа грозит существованию НАТО
Aaron Schwartz/Reuters

Большинство жителей ФРГ опасаются, что политика президента США Дональда Трампа несет угрозу дальнейшему существованию Североатлантического альянса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Politbarometer телеканала ZDF.

По данным опроса, 78% немцев видят угрозу существованию НАТО в политическом курсе американского лидера. При этом свое несогласие с этим выразили 18% респондентов.

Кроме того, 69% опрошенных настаивают на том, что Евросоюз (ЕС) должен осуждать вмешательство США во внутреннюю политику других государств с применением военной силы, и всего 22% являются сторонниками нейтральной позиции ЕС.

Опрос проводился в период с 13 по 15 января, в нем приняли участие 1245 немцев, обладающих в силу возраста избирательным правом. Отмечается, что погрешность исследования варьируется в пределах от двух до трех процентных пунктов.

До этого издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов писало, что в ЕС ведется дискуссия о возможном ответе США в Гренландии, однако европейские страны не решаются открыто противостоять Трампу по вопросу Гренландии в связи с ролью, которую Вашингтон играет в гарантиях безопасности для Украины.

По данным газеты, в настоящий момент рассматриваются следующие варианты реагирования: затягивание, лоббирование точки зрения Европы в кругах Республиканской партии, отправка на остров европейских военных и информационная кампания в США. Отмечалось, что самым радикальным вариантом является прекращение поддержки военного присутствия Штатов в Гренландии.

Ранее Минфин Франции предупредил США об экономических последствиях захвата Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638197_rnd_9",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+