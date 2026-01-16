Отец шесть лет насиловал дочь, угрожая ей детским домом

Житель Латвии получил 15 лет тюрьмы за годы сексуализированного насилия над собственной дочерью. Об этом пишет Delfi.
Земгальский районный суд вынес приговор мужчине за систематическое сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью и жестокое обращение с двумя другими детьми.
С сентября 2017 года по май 2023-го мужчина неоднократно насиловал свою дочь, которой не было и 16 лет. Педофил надругался над девочкой, когда оставался с ней наедине, используя доверие жертвы к нему как к отцу и ее беспомощное состояние.
После эпизодов насилия он угрожал дочери развалом семьи и отправкой в детдом, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем. Другие дети страдали от психологического и физического насилия.
Будучи пьяным или находясь под воздействием наркотиков, мужчина становился агрессивным. Он толкал, дергал, унижал и обзывал детей. В итоге виновный получил 15 лет колонии строгого режима.
Ранее россиянин 30 раз изнасиловал падчерицу и получил 19 лет колонии.