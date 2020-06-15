Около 50% тяжелобольных с COVID-19 пошли на поправку после переливания плазмы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что половина всех пациентов с тяжелым течением коронавируса стали поправляться после того, как им перелили плазму выздоровевших.

Чиновник уточнил, что такие данные ему предоставили доктора. Медики отмечают, что заболевшие уже практически с гарантией должны были идти в реанимационное отделение, но им помогла плазма.

«После переливания плазмы крови с антителами пошли на поправку. Это здорово», — цитирует Собянина ТАСС.

Ранее мэр распорядился ввести стимулирующие выплаты донорам крови с антителами на коронавирус. За каждые 150 мл плазмы будут выплачивать 1250 руб., за 600 мл — 5 тыс. руб. «Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл.

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