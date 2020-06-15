В Портленде снесли памятник президенту США Джефферсону
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В американском Портленде участники демонстраций, начавшихся в городах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе, снесли памятник третьему президенту страны Томасу Джефферсону (1801-1809 гг.). Об этом сообщил телеканал CBS.
Монумент стоял при входе в старшую школу имени Джефферсона на севере города.
Протестующие оставили на сброшенном памятнике надпись «рабовладелец», а рядом бросили плакат со словам «темнокожие женщины вдохновляют меня».
Отмечается, что это уже третья по счету поврежденная скульптура в Портленде.
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