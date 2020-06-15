В двух российских регионах отменили парад Победы из-за коронавируса

Власти Челябинской области и Якутии решили отменить парад Победы 24 июня из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Правительство Челябинской области сообщило, что в регионе продолжает действовать введенный из-за вируса запрет на проведение массовых мероприятий. Кроме того, медики порекомендовали не проводить парад, чтобы избежать распространения COVID-19.

«На основании рекомендаций медиков областным оперативным штабом принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники», — говорится в Facebook местного правительства.

Кроме того, парад решили отменить и в Якутске. Об этом ТАСС рассказал руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров. По его словам, вместо запланированного на 24 июня парада в городе пройдут онлайн-акции. Кроме того, гражданам покажут в прямом эфире технику военных лет и открытие памятника якутскому снайперу.

За прошедшие сутки в Якутске выявили 71 заболевшего, всего в регионе с начала эпидемии заразились свыше 3 тыс. человек и 20 — умерли. В Челябинской области обнаружили 4,6 тыс. человек с коронавирусом и 47 летальных случаев.

Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России не исключают провокаций НАТО во время парада Победы

— В Москве метро изменит график работы из-за репетиции парада Победы

— 12 зарубежных лидеров подтвердили намерение посетить парад Победы