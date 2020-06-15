В Москве выявили еще 1 359 случаев коронавируса

Прирост заразившихся коронавирусом в Москве за сутки составил 1 359 человек, сообщает оперативный штаб.

Почти половина новых случаев коронавируса выявлена у людей младше 45 лет. При этом число выписанных после выздоровления оказалось больше, чем заболевших — 1 549. Умерли за минувшие сутки 53 пациента.

Всего с начала эпидемии в столице выявлено свыше 207 тыс. пациентов с COVID-19, более 123 тыс. выздоровевших и 3 334 погибших.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России на данный момент зарегистрировано 537 210 случаев COVID-19, из них с летальным исходом — 7 091, вылечились — 284 539 человек.

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