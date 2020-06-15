В России проведено свыше 15,1 млн тестов на COVID-19

В России проведено свыше 15,1 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 316 тысяч человек.

За минувшие сутки в России проведено 280 тыс. тестов на COVID-19.

По состоянию на 14 июня в России выявлено 528 964 случая коронавируса. В общей сложности зарегистрировано 6 948 летальных исходов, вылечились от инфекции 280 050 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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