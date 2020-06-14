В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18
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В Турции число пострадавших при землетрясении выросло до 18, пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента республики Фуата Октая.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших и одном погибшем.
»«В результате землетрясения пострадали 18 человек», — сказал Октай.
Вице-президент добавил, что среди них нет находящихся в критическом состоянии.
14 июня на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 в провинции Бингель, где живут 81 тысяча человек. Сейчас продолжается оценка ущерба.
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