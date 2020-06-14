Более 450 россиян вернулись на родину из Индонезии

Вывозной рейс из Индонезии доставил на родину 460 россиян, сообщает российское посольство в Джакарте на своей странице в Facebook.

Рейс совершался по маршруту Денпасар — Москва — Санкт-Петербург, указано в сообщении.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минтрансе заявили, что еще рано возобновлять авиарейсы за рубеж

— Рейс с 365 пассажирами вылетел из Гуанчжоу в Россию

— Вывозной рейс с почти 400 россиянами прибыл из Майами в Петербург