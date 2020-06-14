Более 450 россиян вернулись на родину из Индонезии
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Вывозной рейс из Индонезии доставил на родину 460 россиян, сообщает российское посольство в Джакарте на своей странице в Facebook.
Рейс совершался по маршруту Денпасар — Москва — Санкт-Петербург, указано в сообщении.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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