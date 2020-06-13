Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с COVID-19

Самым тяжелым месяцев в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве стал май, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пик заболеваемости COVID-19 в Москве пришелся на конец апреля - начало мая, отметил Собянин. При этом он подчеркнул, что в столице превышение смертности над обычной смертностью не вырастало в несколько раз, в отличие от некоторых других регионов.

По данным на 13 июня, в России выявлено 520 129 случаев новой коронавиурсной инфекции, из них 6 829 — с летальным исходом. Выздоровел 274 641 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голикова заявила, что смертность в России снижается

— Голикова: в России выписали 79% пациентов коронавирусных клиник

— У 14% протестированных россиян есть антитела к COVID-19