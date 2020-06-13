Сантехник из Подмосковья признался в семи убийствах
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Задержанный в Московской области сантехник признался в совершении семи убийств и изнасилований, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Мужчина арестован по решению суда, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье следователи задержали сантехника. Мужчина подозревается в изнасилованиях и убийствах женщин в период с 2010 по 2020 годы, в том числе в изнасиловании десятилетней девочки.
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