Сантехник из Подмосковья признался в семи убийствах

Задержанный в Московской области сантехник признался в совершении семи убийств и изнасилований, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.

Мужчина арестован по решению суда, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье следователи задержали сантехника. Мужчина подозревается в изнасилованиях и убийствах женщин в период с 2010 по 2020 годы, в том числе в изнасиловании десятилетней девочки.

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