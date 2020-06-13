Иконы покровителей российских войск доставлены в главный храм ВС России
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В субботу, 13 июня, в главный храм ВС РФ в Подмосковье доставили иконы святых покровителей видов и родов Вооруженных Сил России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Отмечается, что среди икон представлены иконы пророка Илии, Андрея Первозданного, святой Варвары Великомученицы и преподобного Иосифа Волоцкого.
Перед отправкой они находились в Храме преподобного Сергия Радонежского на Фрунзенской набережной, где прошла литургия.
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