Иконы покровителей российских войск доставлены в главный храм ВС России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В субботу, 13 июня, в главный храм ВС РФ в Подмосковье доставили иконы святых покровителей видов и родов Вооруженных Сил России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что среди икон представлены иконы пророка Илии, Андрея Первозданного, святой Варвары Великомученицы и преподобного Иосифа Волоцкого.

Перед отправкой они находились в Храме преподобного Сергия Радонежского на Фрунзенской набережной, где прошла литургия.

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