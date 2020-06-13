Грузовик въехал в торговцев на рынке во Вьетнаме

Пять человек погибли в результате въезда грузовика в торговцев на рынке во вьетнамской провинции Дакнонг. Об этом информирует издание VN Express.

Инцидент произошел около 6.00 по местному времени (02.00 мск) в округе Дакмил.

Грузовик столкнулся с другим грузовым автомобилем и снес несколько мотоциклов, припаркованных на обочине. После этого машина въехала на рынок, перевернулась и придавила несколько человек.

Известно, что три человека скончались на месте, семерых госпитализировали, двое из них умерли в больнице.

В настоящее время состояние пятерых пострадавших оценивается как критическое. Все пятеро жертв трагедии — женщины-продавцы в возрасте от 43 до 60 лет.

По данным председателя округа, водитель грузовика потерял управление после того, как у машины спустило колесо.

Мужчина задержан, у него взяты тесты на наркотики и алкоголь.

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