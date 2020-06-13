За 24 часа коронавирус выявили у 8 706 человек в России

Число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 8 706, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 1 493, Подмосковье — 725, Санкт-Петербурге — 262.

Также за 24 часа в стране выздоровел 5 271 пациент. Число летальных случаев возросло на 114.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 520 129 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 274 641 человек, число летальных случаев возросло до 6 829.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире вирус диагностировали у 7,4 млн человек.

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