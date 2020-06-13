Пашинян сообщил о 723 новых случаях COVID-19 в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о выявлении 723 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки в стране, передает «Интерфакс».

По его словам, за прошедший день от инфекции умерли шесть человек, 422 вылечились.

«Дела у нас плохи», — сказал Пашинян.

По данным минздрава республики, общее число случаев COVID-19 достигло 16 004.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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