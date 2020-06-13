Бурый медведь напал на человека на Камчатке

На Камчатке зарегистрирован первый за долгое время случай нападения медведя на человека. Об этом рассказали в ГУ МЧС по краю.

Инцидент произошел на берегу реки Тигиль в 15 км от одноименного села. В ведомстве не уточнили обстоятельства случившегося и подробности о пострадавшем.

Однако МЧС напомнило, что почти весь полуостров заселен медведями, которые летом становятся активнее. Ведомство разъяснило «правила медвежьей безопасности» в случае, если произойдет неожиданная встреча человека и медведя: не приближаться к медвежатам, использовать для отпугивания животного металлические предметы, не убегать от медведей и не поворачиваться к ним спиной.

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