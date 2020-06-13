Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что со вторника, 16 июня, ожидается повышение температуры на 2°С на востоке европейской части России, а на 4°С — на западе.

Вильфанд подчеркнул, что с начала следующей недели жара возвращается в европейскую часть страны.

Синоптик уточнил, что в Москве при этом столбики термометра покажут от +25°С до +30°С.

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