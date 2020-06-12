Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой

Ситуация с коронавирусом в России управляемая, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«В целом в стране, да, ситуация управляемая», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что необходимо прислушиваться к рекомендациям региональных штабов, потому что от этого зависит безопасность населения.

В России выявлено 511 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6 715 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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