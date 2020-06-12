В Подмосковье поймали маньяка-сантехника

В Подмосковье следователи задержали маньяка-сантехника, подозреваемого в нескольких убийствах и изнасилованиях, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУСК по региону.

«Задержан подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов», — сообщили в ведомстве.

Мужчина подозревается в изнасилованиях и убийствах трех женщин в 2013, 2015 и 2020 годах. Также в январе 2020 года он изнасиловал десятилетнюю девочку.

Сообщается, что на допросе мужчина признал свою вину.

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