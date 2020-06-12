В Эстонии потерявших работу из-за COVID-19 направят на сбор клубники

Правительство Эстонии направит оказавшихся без работы из-за эпидемии коронавируса граждан на уборку урожая в плодово-ягодный сектор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министра социальных дел Эстонии Танель Кийк.

По ее данным, министерства социальных дел и сельской жизни, а также касса по безработице выделяют на эти цели около €600 тыс.

Уточняется, что создаваемое пособие на выплату зарплаты поможет производящим клубники предприятиям нанимать на работу местную рабочую силу на выгодных условиях. С другой стороны, потерявшие во время кризиса работу эстонцы смогут сезонно трудиться, пока не найдут себе новое постоянное рабочее место.

Эстонские власти рассчитывают на то, что работу смогут получить до 750 оказавшихся без работы человек, согласившихся помочь фермерам.

Убиравшие в последние годы клубнику жители Украины сейчас из-за коронавируса не могут попасть в Эстонию. В связи с этим сельскохозяйственные организации Эстонии обратились к властям, заявив, что, если иностранную рабочую силу не впустят в страну, клубника останется на полях и сгниет.