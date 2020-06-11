Собянин отметил постоянное снижение показателей по коронавирусу в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 7 мая постоянно снижаются все показатели, связанные с эпидемией коронавируса нового типа. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что речь идет об уменьшении числа «вновь выявленных больных, ковидных пневмоний», подозрительных случаев ОРВИ с положительным диагнозом на COVID-19, а также о снижении количества госпитализаций и смертей.

«Все эти показатели стабильно уже больше месяца дают позитивную картину», — сказал Собянин.

По словам градоначальника, на основании такой динамики и принимаются решения о снижении ограничительных мер в городе, ранее введенных из-за коронавируса.

Согласно последним данным, в Москве выявлено более 200 тыс. случаев коронавируса, выздоровело 115 769 человек, 3 138 пациентов скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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