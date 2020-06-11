Минпросвещения: школы и колледжи готовятся начать учебный год очно
Школы и колледжи готовятся начать учебный год в обычном режиме, пишет ТАСС со ссылкой на министерство просвещения.
«Мы планируем 1 сентября открыть школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
В России выявлено 493 тысячи заражений коронавирусом, скончались 6358 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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