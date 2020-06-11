На Украине за сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа человек

На Украине за сутки коронавирус подтвердился у 689 человек, что стало самым высоким показателем с начала пандемии, пишет минздрав страны.

Отмечается, что 10 июня коронавирусом заразились 525, 9 июня — 394 человека.

Всего на Украине коронавирусом болеют 29 тыс., выздоровели 13 тыс., скончались 854 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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