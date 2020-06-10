Полиция Токио арестовала китайца из-за запуска дрона

Токийская полиция арестовала гражданина КНР за то, что он запускал дрон, передает телеканал NHK.

Поясняется, что в Японии существует запрет на запуск дронов в густонаселенных районах.

Таким является и токийский район Тосима, где весной 2019 года гражданин Китая запустил 800-граммовый дрон, который в итоге упал на близлежащую начальную школу.

Никто из детей не пострадал. Однако сотрудники местной полиции начали поиски владельца дрона и вышли на гражданина КНР, проживающего неподалеку.

Мужчина, в свою очередь, вину отрицает.

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