В Москве впервые с начала зимы наблюдаются полуметровые сугробы

Синоптик Тишковец: высота сугробов в Москве увеличилась до полуметра
Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Высота сугробов в Москве впервые с начала зимы выросла до полуметра, а на опорной столичной метеостанции ВДНХ достигла отметки в 52 сантиметра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, нормальным значением для 28 января является высота снежного покрова в 32 сантиметра.

«На опорной московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 52 сантиметра, <...> на Балчуге — 53 сантиметра, [в] Тушино — 55 сантиметров», — рассказал метеоролог.

Он обратил внимание, что рекордной для российской столицы считается высота сугробов в 57 сантиметров. Такое значение было зафиксировано еще в 1956 году.

Как отметил Тишковец, в Московской области самая большая высота снежного покрова наблюдается в Волоколамске и Коломне — 57 сантиметров. В Серпухове соответствующий показатель составляет 56 сантиметров, в Михайловском — 55 сантиметров, в Черустях — 54 сантиметра.

Синоптик предупредил, что снегопады в Москве пока не прекратятся. В связи с этим рекорд 70-летней давности по высоте сугробов может быть побит уже 29 января, отметил он.

Ранее журналисты узнали, как предприимчивые москвичи зарабатывают на снегопаде.
 
