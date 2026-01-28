Долина дала первый концерт после выселения и заговорила о жизненных трудностях

Певица Лариса Долина провела свой первый концерт после передачи квартиры покупательнице Полине Лурье. Об этом сообщает News.ru.

Выступление прошло в московском музыкальном баре Petter. На концерте Долина подняла тему жизненных трудностей.

«Это мой первый сольный концерт после всех праздников. А знаете, как говорят, как год начнешь, так его и закончишь. Надеюсь на бесконечное счастье в этом году, что все изменится к лучшему, а испытания нам бог посылает, чтобы мы себя еще раз проверили. Так что все правильно в этой жизни», — заявила артистка.

Лариса Долина оказалась в центре громкого скандала после продажи своей квартиры в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Суд встал на сторону Долиной и вынес решение о возврате жилья, при этом не обязав покупательницу выплатить деньги — в результате она осталась и без квартиры, и без средств. Лурье обратилась с жалобой в Верховный суд, который отменил предыдущие судебные решения и восстановил права покупательницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о риске Долиной потерять квартиры в Латвии.