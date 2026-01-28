Арестованный глава минтранса Краснодарского края признал вину

Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев полностью признал вину по обвинению в мошенничестве и сотрудничает со следствием. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Признал вину в полном объеме, дал показания, сотрудничает со следствием», — заявил собеседник агентства.

Министру инкриминируют нарушение по части 4 статьи 159 УК РФ. Кроме того, сообщается, что Переверзев покинул СИЗО под подписку о невыезде, заключив досудебное соглашение.

Как писали СМИ, Переверзев фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры по делу экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. По данным источника агентства, чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Накануне Генпрокуратура потребовала арестовать активы потерявшего иммунитет и обвиняемого в коррупции Анатолия Вороновского и членов его семьи.

Ранее у главы минздрава Краснодарского края прошли обыски.