Екатеринбурженка отдала мошенникам 12 млн рублей в пакете

В Екатеринбурге 57-летняя женщина отдала аферистам накопленные за несколько десятилетий деньги. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что сотруднице местной больницы позвонил неизвестный, представившийся «работником ТСЖ», и под предлогом замены ключей выманил у нее код из СМС. Затем с ней связалась лжесотрудница службы поддержки портала «Госуслуг», которая сообщила, что она попалась на удочку мошенников и теперь ее сбережения будут отправлены за рубеж, а ей самой грозит уголовная ответственность.

Под предлогом «помощи» женщине предложили обналичить деньги и передать их «курьеру Центробанка» для «инкассации». Пенсионерка поверила и через два дня встретилась в парке с неизвестным, назвавшим кодовое слово, и отдала ему пакет с 12 млн рублей. Осознав обман после разговора с матерью, женщина обратилась в полицию.

Ранее российская пенсионерка испугалась выдуманных мошенников и отдала 4,9 млн рублей настоящим.