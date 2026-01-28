Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Екатеринбурженка отдала мошенникам 12 млн рублей в пакете

В Екатеринбурге женщина отдала мошенникам 12 млн рублей в пакете
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге 57-летняя женщина отдала аферистам накопленные за несколько десятилетий деньги. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что сотруднице местной больницы позвонил неизвестный, представившийся «работником ТСЖ», и под предлогом замены ключей выманил у нее код из СМС. Затем с ней связалась лжесотрудница службы поддержки портала «Госуслуг», которая сообщила, что она попалась на удочку мошенников и теперь ее сбережения будут отправлены за рубеж, а ей самой грозит уголовная ответственность.

Под предлогом «помощи» женщине предложили обналичить деньги и передать их «курьеру Центробанка» для «инкассации». Пенсионерка поверила и через два дня встретилась в парке с неизвестным, назвавшим кодовое слово, и отдала ему пакет с 12 млн рублей. Осознав обман после разговора с матерью, женщина обратилась в полицию.

Ранее российская пенсионерка испугалась выдуманных мошенников и отдала 4,9 млн рублей настоящим.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Как в РФ ограничивают мессенджер и могут ли запретить совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!