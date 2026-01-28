Размер шрифта
Матвиенко рассказала о поддержке военных после СВО

Матвиенко: все меры поддержки участников СВО сохранятся после боевых действий
Совет Федерации РФ/РИА Новости

Все меры поддержки участников специальной военной операции сохранятся и по завершению боевых действий. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии палаты, передает РИА Новости.

Парламентарий подчеркнула, что бойцы и члены их семей должны быть уверены в том, что все их права и интересы в полном объеме защищены государством.

В ходе весенней сессии сенаторы планируют рассмотреть ряд законопроектов, разработанных по итогам общения с российскими бойцами, а профильная рабочая группа Совфеда будет работать как группа незамедлительного законодательного реагирования, откликаясь на запросы действующих военнослужащих и ветеранов, добавила Матвиенко.

В России постепенно выстраивается комплексная система поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО), позволяющая им успешно адаптироваться к мирной жизни. 2026 год станет показательным в плане возможностей для обучения, профессиональной переподготовки, развития спортивных навыков и активного участия в общественной деятельности — вне зависимости от состояния здоровья или условий службы. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Ленобласть поступят машины с ручным управлением для поддержки участников СВО.
 
