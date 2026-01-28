Размер шрифта
Обычная специя может защитить мозг при химиотерапии, выяснили ученые

F&F: экстракт розмарина смягчает нарушения памяти при химиотерапии
Экстракт розмарина может смягчать нарушения памяти и внимания, которые возникают у пациентов на фоне химиотерапии. К такому выводу пришли исследователи из Университета Айн-Шамс (Египет). Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В ходе экспериментов ученые вызывали у крыс когнитивные нарушения с помощью оксалиплатина — противоопухолевого препарата, широко применяемого в клинической практике и известного своими неврологическими побочными эффектами. После этого животным вводили экстракт розмарина — либо в обычной спиртовой форме, либо в виде наночастиц для повышения биодоступности.

В обеих формах розмарин снижал повреждение гиппокампа — области мозга, отвечающей за обучение и память. Также экстракт ослаблял ухудшение поведения, памяти и способности к концентрации. Биохимический анализ показал, что розмарин восстанавливал антиоксидантную защиту нервной ткани, уменьшал воспаление и подавлял активацию молекулярных путей, связанных с гибелью нейронов. Кроме того, под его действием активировался сигнальный путь Wnt/β-катенин, важный для сохранения структуры и функций мозга.

При этом исследователи отмечают, что розмарин не снижал противоопухолевую эффективность самого оксалиплатина, что особенно важно для возможного клинического применения.

Авторы подчеркивают: хотя розмарин давно используется в традиционной медицине, это одно из первых исследований, детально показывающих его нейропротекторный потенциал при химиотерапии. Пока данные получены только на животных, однако они указывают на перспективность пищевых растений как основы для вспомогательных средств, способных уменьшать неврологические побочные эффекты противоракового лечения.

