Президент Украины Владимир Зеленский удерживает власть в стране силой оружия, в то время как в обществе растут «протестные и панические настроения». Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Киевская хунта Зеленского исключительно силой оружия и репрессиями удерживает власть в Украине, что привело в обществе к росту протестных и панических настроений, люди с пессимизмом смотрят на будущее своей страны», — отметил депутат.

Шеремет считает, что украинский народ должен ответить Зеленскому, дав коллективный отпор его режиму.

19 января стало известно, что согласно опросу, проводимому Киевским международным институтом социологии (КМИС), Зеленский уступил экс-главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному и главе своего офиса Кириллу Буданову в рейтинге доверия среди украинцев.

Исходя из данных проведенного опроса, Зеленскому доверяют 62% граждан, а Залужному и Буданову — 72% и 70% соответственно.

Ранее украинцы пожелали на день рождения Зеленскому адекватности и скорейшего изгнания.