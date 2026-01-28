В России предложили ввести совместный декрет

В России предложили ввести так называемый совместный декрет, который позволит ближайшим родственникам помогать молодым мамам, не уходя при этом в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщил ТАСС автор инициативы, глава комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.

«Из идей, которые я сейчас бы предлагал рассмотреть, — это дать возможность [работающим] бабушкам и отцам уходить в отпуск по уходу за ребенком», — сказал он.

На данный момент, как отметил Рыбальченко, чтобы помочь молодой маме, родственники должны брать отпуск за свой счет. Он считает, что совместный декрет необходим, поскольку в семье может быть несколько детей, за которыми требуется уход, пока мама находится в перинатальном центре. Кроме того, женщина может находиться в послеродовой депрессии, и в это время ей нужна поддержка близкого человека, отметил эксперт.

До этого в Госдуме анонсировали повышение декретных выплат. По словам депутата Никиты Чаплина, с 2026 года планируется установление новой максимальной суммы выплат по беременности и родам на уровне 1,3 млн руб. По его словам, эта сумма позволит работающим матерям сосредоточиться на самом важном — рождении и воспитании ребенка, не испытывая чрезмерного беспокойства о финансовых вопросах.

Чаплин отметил, что суммы, которые работодатели выплатят беременным сотрудницам, будут зависеть от длительности декретного отпуска. Так, при родах без осложнений поддержка будущих матерей составит 955 836 руб., а в случае осложнений — 1 065 074 руб. При рождении двух или более детей беременные сотрудницы получат 1 324 515 руб., сказал депутат.

Ранее Путин отметил важность возвращения женщины на работу после рождения ребенка.