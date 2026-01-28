В Гренландии заявили о сближении с Данией на фоне давления со стороны США

Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен рассказал РИА Новости, что остров сближается с Данией на фоне давления со стороны США.

По словам Оттосена, Гренландия находится «внутри рамок Дании» уже 300 лет.

«Это [ситуация с угрозами со стороны США] очень сложно, но мы сближаемся и стоим вместе в Гренландии. И я имею в виду, что гренландцы должны стоять вместе, и также с Данией и Европой», — поделился политик.

Он уточнил, что гренландцы опасаются возможного контроля со стороны США, но хотят сохранить партнерские отношения и не допустить эскалации.

До этого Оттосен говорил, что любые дискуссии о возможном переходе Гренландии под контроль США являются неприемлемыми.

По его словам, звучавшие со стороны США заявления о покупке острова, вызывают серьезное беспокойство среди жителей, многие из которых опасаются внешнего контроля. Он подчеркнул, что будущее острова должно определяться исключительно его населением.

26 января агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа все еще изучает вариант силового захвата Гренландии. При этом вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен отметил, что в случае прямой угрозы Гренландии может быть поднят вопрос о применении пятой статьи НАТО. Также СМИ написали о том, что Трампу пригрозили импичментом, если он не откажется от планов по захвату Гренландии.

Ранее власти Гренландии призвали местных жителей запастись едой на случай нападения США.