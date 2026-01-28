Появились подробности о пострадавших в аварии на Байкале

ТАСС: в перевернувшейся на Байкале машине было 10 туристов из Китая

Десять туристов из Китая находились во внедорожнике, перевернувшемся на льду озера Байкал. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.

«В машине, перевернувшейся на льду озера Байкал вблизи острова Ольхон, находились десять туристов из Китая, в том числе один человек с Тайваня. Их состояние уточняется», — говорится в публикации.

До этого пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области сообщила, что по факту произошедшего завели по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Там добавили, что в данный момент сотрудники СК проводят следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося.

Внедорожник с туристами опрокинулся на озере Байкал, в Ольхонском районе Иркутской области, 28 января. Как сообщила региональная прокуратура, в результате аварии пострадала женщина. Ее спасти не удалось.

Telegram-канал SHOT написал, что несовместимые с жизнью травмы получила одна гражданка Китая. По данным журналистов, также пострадали еще три человека.

