Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине

Появились подробности о пострадавших в аварии на Байкале

ТАСС: в перевернувшейся на Байкале машине было 10 туристов из Китая
СУ СК РФ по Иркутской области

Десять туристов из Китая находились во внедорожнике, перевернувшемся на льду озера Байкал. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.

«В машине, перевернувшейся на льду озера Байкал вблизи острова Ольхон, находились десять туристов из Китая, в том числе один человек с Тайваня. Их состояние уточняется», — говорится в публикации.

До этого пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области сообщила, что по факту произошедшего завели по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Там добавили, что в данный момент сотрудники СК проводят следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося.

Внедорожник с туристами опрокинулся на озере Байкал, в Ольхонском районе Иркутской области, 28 января. Как сообщила региональная прокуратура, в результате аварии пострадала женщина. Ее спасти не удалось.

Telegram-канал SHOT написал, что несовместимые с жизнью травмы получила одна гражданка Китая. По данным журналистов, также пострадали еще три человека.

Ранее в Крыму опрокинулся автобус.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Как в РФ ограничивают мессенджер и могут ли запретить совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!