Нидерландская прокуратура рассматривала несколько сценариев крушения МН-17

Прокурор Деди Вуи-А-Цой заявила, что в ходе расследования по делу МН-17 были рассмотрены несколько сценариев крушения малайзийского Boeing, передает ТАСС.

По ее словам, во внимание принимались 4 варианта возможного развития событий: взрыв на борту, атака военного самолета, использование зенитно ракетной установки (ЗРК) «Бук» и иных ЗРК, кроме «Бука».

В рамках проработки сценария с применением ЗРК «Бук» прокуратура провела расследования в отношении возможных мест запуска ракеты и использовании установок, принадлежащих России и Украине.

Вуи-А-Цой отметила, что в ходе слушаний по делу МН-17 будет сделана детальная презентация о ходе событий катастрофы и проведенном расследовании, где представят всю собранную информацию.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.

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