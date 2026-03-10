Размер шрифта
Концерт Лободы в Майами назвали разочарованием

Певицу Светлану Лободу раскритиковали за концерт в Майами
lobodaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певицу Светлану Лободу раскритиковали за концерт в Майами. Об этом сообщает Telegram-канал «Самые СЛИВки».

По данным издания, поклонники оказались разочарованы концертом.

«Опоздала на 3 часа, зал напоминал школьный актовый. Звук ужасный. Да еще и выступала в рваных колготках», — заявили представители Telegram-канала.

До начала специальной военной операции на Украине Лобода активно выступала в России, но весной 2022-го певица поддержала Украину и покинула Россию. Артистка проживала в Литве и периодически обращалась к своим подписчикам в социальных сетях на русском языке.

В январе 2026-го Telegram-канал Mash утверждал, что Светлану Лободу призвали признать террористкой и экстремисткой после частного корпоратива на Пхукете.

По данным издания, с таким требованием обратились в Генпрокуратуру России общественники. Они попросили проверить Лободу на экстремизм и терроризм, а также поддержку ВСУ. Также активисты попросили обратить внимание на гендиректора угольной компании «Разрез Южный» Елены Дробиной, на которой, как утверждается, выступила певица.

Ранее Светлана Лобода провела ночь на парковке Дубая из-за атак.

 
