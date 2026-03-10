В Тюменской области мужчина чистил ружье и случайно выстрелил в супругу

Житель Тобольска случайно ранил дробью жену во время чистки оружия в доме

В Тобольске мужчина случайно выстрелил в супругу во время чистки оружия, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Несчастный случай произошел в апреле 2025 года, когда местный житель Халиль Мурзин находился у себя дома и занимался чисткой принадлежащего ему двуствольного охотничьего ружья. Его жена сидела за столом спиной к нему, и в результате выстрела получила сквозное огнестрельное дробовое ранение грудной клетки.

Мурзин немедленно сообщил о трагедии родственникам и вызвал скорую помощь, но медики не успели ее оказать пострадавшей. В отношении мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. В итоге суд учел смягчающие обстоятельства и назначил Халилю Мурзину наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Ему запрещено менять место жительства и выезжать за пределы муниципального образования без согласия специализированного государственного органа.

