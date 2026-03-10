Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Тюменской области мужчина чистил ружье и случайно выстрелил в супругу

Житель Тобольска случайно ранил дробью жену во время чистки оружия в доме
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Тобольске мужчина случайно выстрелил в супругу во время чистки оружия, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Несчастный случай произошел в апреле 2025 года, когда местный житель Халиль Мурзин находился у себя дома и занимался чисткой принадлежащего ему двуствольного охотничьего ружья. Его жена сидела за столом спиной к нему, и в результате выстрела получила сквозное огнестрельное дробовое ранение грудной клетки.

Мурзин немедленно сообщил о трагедии родственникам и вызвал скорую помощь, но медики не успели ее оказать пострадавшей. В отношении мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. В итоге суд учел смягчающие обстоятельства и назначил Халилю Мурзину наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Ему запрещено менять место жительства и выезжать за пределы муниципального образования без согласия специализированного государственного органа.

Ранее мужчина случайно выстрелил из ружья себе в живот в российском городе.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!