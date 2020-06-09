В Красноярске арестовали подозреваемых в нападении на инкассаторов

Суд постановил заключить под стражу троих подозреваемых в нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Красноярский краевой суде.

Отмечается, что решением суда их срок ареста продлится до 7 августа.

Вооруженное нападение на двух инкассаторов произошло 30 мая у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Злоумышленники применили огнестрельное оружие. В результате нападения инкассаторы получили тяжелые ранения.

В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье «разбой».

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